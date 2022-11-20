Характеристики товара
Описание
Цвет и материалы выбираются индивидуально.
Основные характеристики
- Высота1070 мм
- Длина500 мм
- Глубина670 мм
- Вес11 кг
- Материал каркасабук
- Материал сиденьяшенилл
Цвет и материалы выбираются индивидуально.
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Кьявари Белый, деревянный
Стул складной банкетный Lite, черный
Стул Lazzoli 2102
Стул Сердце, экокожа Astor 670 красный
Стул William с подлокотниками ромб, бархат светло-серый
Стул Marcus, бархат винно-красный
Стул с подлокотниками Frank, рогожка комби бежевый