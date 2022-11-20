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Стул Элегия - фото 1

Стул Элегия

15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Цвет и материалы выбираются индивидуально.

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Основные характеристики

  • Высота1070 мм
  • Длина500 мм
  • Глубина670 мм
  • Вес11 кг
  • Материал каркасабук
  • Материал сиденьяшенилл

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