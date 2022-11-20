Характеристики товара
Описание
Стулья “Элис” прекрасно впишутся в интерьер кафе, барной зоны, кофейни и ресторана (направление «HoReCa»).
Элегентное сиденье со спинкой придаёт особое настроение, а достаточно глубокая посадка обеспечивает комфорт.
Основание (ножки) – цельносварной каркас, изготовлен из прочной стальной трубы Ø25 мм с утонением
Основные характеристики
- Высота860 мм
- Высота до сиденья520 мм
- Ширина530 мм
- Глубина580 мм
- Вес6,8 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяткань
- Допустимая нагрузка100 кг