Характеристики товара
Описание
Стильный стул с оригинальной формой ножек и каркаса. В качестве обивки используется мягкий велюр. Украшает модель металлический каркас золотого цвета. Широкое сиденье обеспечивает удобную посадку и уют.
1 коробка / 2 шт.
Габариты: 84*55*50CM
Вес брутто: 15,8 кг.
Объем: 0,23 м3
Основные характеристики
- Высота790 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Ширина475 мм
- Глубина550 мм
- Вес6.5 кг
- Материал каркасаметалл
- Обивкавелюр
- Максимальная нагрузка150 кг
- Цветголубой
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки840 мм
- Высота упаковки550 мм
- Глубина упаковки500 мм
- Объём упаковки0.23 м3
- Вес упаковки15.80 кг