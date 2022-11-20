Характеристики товара
Описание
Модель с ярким дизайном и красивым сочетанием велюровой обивки и золотых изящных ножек. Стул выдерживает вес до 150 кг, не регулируется по высоте. Высота стула 92 см. Ширина сиденья в 48 сантиметров и глубина в 53 сантиметра создают комфортную посадку несмотря на отсутствие подлокотников. Для большего удобства все углы мягко закруглены и безопасны.
Для обивки используется износостойкий велюр, мягкий и приятный на ощупь.
1 коробка / 2 шт.
Габариты: 94*61*52CM
Вес брутто: 18,5 кг.
Объем: 0,29 м3
Основные характеристики
- Высота920 мм
- Высота до сиденья650 мм
- Ширина480 мм
- Глубина530 мм
- Вес8.3 кг
- Материал каркасаметалл
- Обивкавелюр
- Максимальная нагрузка150 кг
- Цветголубой
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки940 мм
- Высота упаковки610 мм
- Глубина упаковки520 мм
- Объём упаковки0.30 м3
- Вес упаковки18.50 кг