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Стул Элис полубарный, светло-серый, 65 см - фото 1Стул Элис полубарный, светло-серый, 65 см - фото 2Стул Элис полубарный, светло-серый, 65 см - фото 3Стул Элис полубарный, светло-серый, 65 см - фото 4Стул Элис полубарный, светло-серый, 65 см - фото 5Стул Элис полубарный, светло-серый, 65 см - фото 6Стул Элис полубарный, светло-серый, 65 см - фото 7

Стул Элис полубарный, светло-серый, 65 см

15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Модель с ярким дизайном и красивым сочетанием велюровой обивки и золотых изящных ножек. Стул выдерживает вес до 150 кг, не регулируется по высоте. Высота стула 92 см. Ширина сиденья в 48 сантиметров и глубина в 53 сантиметра создают комфортную посадку несмотря на отсутствие подлокотников. Для большего удобства все углы мягко закруглены и безопасны.

Для обивки используется износостойкий велюр, мягкий и приятный на ощупь.

1 коробка / 2 шт.
Габариты: 94*61*52
Вес брутто: 18,5
Объем: 0,29

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Основные характеристики

  • Ширина480 мм
  • Высота920 мм
  • Высота до сиденья650 мм
  • Глубина530 мм
  • Вес8.3 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкавелюр
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки940 мм
  • Высота упаковки610 мм
  • Глубина упаковки520 мм
  • Объём упаковки0.30 м3
  • Вес упаковки18.50 кг

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