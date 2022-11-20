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Стул Элис розовый

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Стул Элис мятный

Характеристики товара

Описание

Стильный стул с оригинальной формой ножек и каркаса. В качестве обивки используется мягкий велюр. Украшает модель металлический каркас золотого цвета. Широкое сиденье обеспечивает удобную посадку и уют.

1 коробка / 2 шт.

Габариты: 84*55*50CM

Вес брутто: 15,8 кг.

Объем: 0,23 м3

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Основные характеристики

  • Высота790 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Ширина475 мм
  • Глубина550 мм
  • Вес6.5 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкавелюр
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Цветрозовый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки840 мм
  • Высота упаковки550 мм
  • Глубина упаковки500 мм
  • Объём упаковки0.23 м3
  • Вес упаковки15.80 кг

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