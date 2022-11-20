Товар в корзине. Перейти

Стул Элис светло-серый

41 оценкаХит продаж

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Чендлер велюр зеленый
Стул Чендлер велюр зеленый
Следующий Стул Юта синий
Стул Чендлер велюр зеленый

Характеристики товара

Описание

Стильный стул с оригинальной формой ножек и каркаса. В качестве обивки используется мягкий велюр. Украшает модель металлический каркас золотого цвета. Широкое сиденье обеспечивает удобную посадку и уют.

1 коробка / 2 шт.
Габариты: 84*55*50
Вес брутто: 15,8
Объем: 0,23

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота790 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Ширина475 мм
  • Глубина550 мм
  • Вес6.5 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкавелюр
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки840 мм
  • Высота упаковки550 мм
  • Глубина упаковки500 мм
  • Объём упаковки0.23 м3
  • Вес упаковки15.80 кг

Похожие товары

Стул Юта синийНастоящее фото товара Стул Юта синий, произведённого компанией ChiedoCover
7 99034
11 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Юта синий

В наличии 4 шт.
Стул Диана велюр пыльно-розовый ножки белыеНастоящее фото товара Стул Диана велюр пыльно-розовый ножки белые, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99029
13 990 ₽Оптовая цена
12

Стул Диана велюр пыльно-розовый ножки белые

В наличии 14 шт.
Комплект стульев Eames синий х4Настоящее фото товара Комплект стульев Eames синий х4, произведённого компанией ChiedoCover
от7 49038
11 990 ₽Оптовая цена
13

Комплект стульев Eames синий х4

Стул LOKI экокожа бежевый x2Настоящее фото товара Стул LOKI экокожа бежевый x2, произведённого компанией ChiedoCover
от28 79021
35 990 ₽Оптовая цена
9

Стул LOKI экокожа бежевый x2

Обеденный стол Валенса Настоящее фото товара Обеденный стол Валенса , произведённого компанией ChiedoCover
от263 990
Оптовая цена
13

Обеденный стол Валенса

Настоящее фото товара Обеденный стол Валенса II, произведённого компанией ChiedoCover
от270 990
Оптовая цена
11

Обеденный стол Валенса II

Стул Style DSW белый x4Настоящее фото товара Стул Style DSW белый x4, произведённого компанией ChiedoCover
7 49038
11 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Style DSW белый x4

В наличии 100 шт.
Стул Style DSW темно-серый x4Настоящее фото товара Стул Style DSW темно-серый x4, произведённого компанией ChiedoCover
7 49038
11 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Style DSW темно-серый x4

Стул Field пластик черныйНастоящее фото товара Стул Field пластик черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 49028
8 990 ₽Оптовая цена
11

Стул Field пластик черный

В наличии 2 шт.
Стул Lady пластик коричневыйНастоящее фото товара Стул Lady пластик коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
6 99031
9 990 ₽Оптовая цена
14

Стул Lady пластик коричневый

Другие товары из раздела

Стул Lady пластик серо-зеленыйНастоящее фото товара Стул Lady пластик серо-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
6 99031
9 990 ₽Оптовая цена
15

Стул Lady пластик серо-зеленый

Стул Кинг желтыйНастоящее фото товара Стул Кинг желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99029
13 990 ₽Оптовая цена
14

Стул Кинг желтый

В наличии 38 шт.
Стул Кьявари пластиковый NEWНастоящее фото товара Стул Кьявари пластиковый NEW, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
Оптовая цена
79

Стул Кьявари пластиковый NEW

В наличии 252 шт.
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стеклоНастоящее фото товара Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
43 300
Оптовая цена
10

Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло

В наличии 33 шт.
Стол Alta 140, серо-белый мрамор/ белое глазурованное стеклоНастоящее фото товара Стол Alta 140, серо-белый мрамор/ белое глазурованное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
45 850
Оптовая цена
5

Стол Alta 140, серо-белый мрамор/ белое глазурованное стекло

В наличии 50 шт.

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Азия 20мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19027
2 990 ₽
6

Стул Азия 20мм с подлокотниками

Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, арш изумруд, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59031
2 280 ₽
10

Стул Хит 25мм - золото, арш изумруд

Стул пластиковый Bit, горчичныйНастоящее фото товара Стул пластиковый Bit, горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
Оптовая цена
5

Стул пластиковый Bit, горчичный

Настоящее фото товара Стул Персона - 2Н, произведённого компанией ChiedoCover
3 890
Оптовая цена
8

Стул Персона - 2Н

Стул Винус NEW, пластиковый, белыйНастоящее фото товара Стул Винус NEW, пластиковый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена
8

Стул Винус NEW, пластиковый, белый

Прихожая Лофт Ольга 1Настоящее фото товара Прихожая Лофт Ольга 1, произведённого компанией ChiedoCover
от12 690
Оптовая цена
14

Прихожая Лофт Ольга 1

Прихожая Лофт Ольга 2Настоящее фото товара Прихожая Лофт Ольга 2, произведённого компанией ChiedoCover
от12 190
Оптовая цена
6

Прихожая Лофт Ольга 2

Шкаф Лофт Ольга 3Настоящее фото товара Шкаф Лофт Ольга 3, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена
15

Шкаф Лофт Ольга 3

Шкаф Лофт Ольга 3, с зеркаломНастоящее фото товара Шкаф Лофт Ольга 3, с зеркалом, произведённого компанией ChiedoCover
от9 890
Оптовая цена
15

Шкаф Лофт Ольга 3, с зеркалом

Прихожая Лофт Ольга 4Настоящее фото товара Прихожая Лофт Ольга 4, произведённого компанией ChiedoCover
от15 690
Оптовая цена
6

Прихожая Лофт Ольга 4