Стул Ellen, светло-бежевый фактурный велюр, серо-бежевый/ белый каркас

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота890 мм
  • Высота до сиденья500 мм
  • Ширина460 мм
  • Глубина550 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявельвет, экокожа
  • Цветбежевый, белый
  • Страна изготовленияРоссия

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