Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота890 мм
- Высота до сиденья500 мм
- Ширина460 мм
- Глубина550 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьявелюр
- Цветзеленый, черный
- Страна изготовленияРоссия
Стул Fantine La, латте велюр/ белый каркас
Стул Fantine La, латте велюр/ черный каркас
Стул Flower, розовый микрофибра/ черный каркас
Стул Herman, графит велюр/ черный каркас
Стул Herman, латте велюр/ черный каркас
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Основание для кровати Box Spring Hotel
Основание для кровати Box Spring Hotel Plus
Основание для кровати Box Spring Rest
Прихожая лофт Нагпур