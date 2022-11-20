Стул ELVIS белая галька
Сиденье и спинка обито велюром с вертикальной прострочкой.
Ножки стула - квадратные - металл белого цвета.
Упакован - 4 шт./1 кор
Высота (см) 89
Ширина (см) 46
Длина (см) 55
Количество мест 0,25
В какую комнату Кухня, гостиная
Стиль Современный
Ширина стула (см) 46
Глубина стула (см) 55
Мягкое / жесткое сиденье С мягким сиденьем
Высота сиденья (см) 50
Высота стула (см) 89
Количество стульев в коробке 4 шт/1 кор
Вес брутто (кг) 5,3
Объем (м3) 0,06
Материал сиденья Велюр
Цвет сиденья Белая галька
Материал каркаса Металл
Цвет каркаса Белый
Срок службы 10 лет
Гарантия 12 месяцев
Стул MAX БЕЖЕВЫЙ
Стул MAX ЗЕЛЕНЫЙ
Барная стойка Дезмонд Х черная
Барная стойка Дезмонд Х белая
Барная стойка Дезмонд Х дуб, белая
Барная стойка Парсон, белая
Барная стойка Парсон, черная
Стойка PROBARRIER
Стойка ограждение 2Belt
Стойка ограждение 2Belt (широкая лента)