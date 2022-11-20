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Стул Emma, серый

Артикул: CH-050-324
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Материал обивки - велюр, материал ножек - металл. На ножках предусмотрены специальные подпятники, которые предотвращают скольжение и повреждения напольного покрытия.

Размер упаковки: 57х57х55 см.

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Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота760 мм
  • Ширина сиденья490 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Высота до сиденья455 мм
  • Высота спинки350 мм
  • Вес7.35 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр, ткань
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки570 мм
  • Высота упаковки570 мм
  • Глубина упаковки550 мм
  • Объём упаковки0.18 м3

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