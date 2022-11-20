Характеристики товара
Описание
Материал обивки - велюр, материал ножек - металл. На ножках предусмотрены специальные подпятники, которые предотвращают скольжение и повреждения напольного покрытия.
Размер упаковки: 57х57х55 см.
Основные характеристики
- Ширина530 мм
- Глубина580 мм
- Высота760 мм
- Ширина сиденья490 мм
- Глубина сиденья460 мм
- Высота до сиденья455 мм
- Высота спинки350 мм
- Вес7.35 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьявелюр, ткань
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки570 мм
- Высота упаковки570 мм
- Глубина упаковки550 мм
- Объём упаковки0.18 м3