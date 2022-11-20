Характеристики товара
Описание
Лаконичная модель стула прекрасно дополнит различные интерьеры в современном и классическом стилях. Она подойдет для обустройства как обеденной зоны кухни или гостиной, так и для кафе и ресторанов.
Обивка стула выполнена из прочной износостойкой экокожи. Такой материал не боится влаги, прост в уходе и быстро восстанавливает первоначальную форму. Ножки изготовлены из металла, которые покрыты порошковой краской в черном цвете. Закругленная эргономичная спинка с выступающими по бокам элементами обеспечивает максимальный комфорт. На ножках предусмотрены специальные подпятники, которые предотвращают скольжение и не царапают напольное покрытие.
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 68*56*50
Вес брутто: 9,800
Объем: 0,190
Основные характеристики
- Высота820 мм
- Ширина585 мм
- Глубина525 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветбежевый