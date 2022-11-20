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Стул Энигма экокожа охра

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Стул Челси экокожа коричневый

Характеристики товара

Описание

Лаконичная модель стула прекрасно дополнит различные интерьеры в современном и классическом стилях. Она подойдет для обустройства как обеденной зоны кухни или гостиной, так и для кафе и ресторанов.

Обивка стула выполнена из прочной износостойкой экокожи. Такой материал не боится влаги, прост в уходе и быстро восстанавливает первоначальную форму. Ножки изготовлены из металла, которые покрыты порошковой краской в черном цвете. Закругленная эргономичная спинка с выступающими по бокам элементами обеспечивает максимальный комфорт. На ножках предусмотрены специальные подпятники, которые предотвращают скольжение и не царапают напольное покрытие.

1 коробка / 1 шт.

Габариты: 68*56*50

Вес брутто: 9,800

Объем: 0,190

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Основные характеристики

  • Высота820 мм
  • Ширина585 мм
  • Глубина525 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветкоричневый

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