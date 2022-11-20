Характеристики товара
Описание
Стандартные цвета: серый, белый, черный.
Возможно изготовление в других цветах.
Габариты В*Ш*Г 78*44*48 см
Высота изделия (габарит) 78 см
Ширина изделия (габарит) 44 см
Глубина изделия (габарит) 48 см
Вес брутто изделия 3,1 кг
Разрешенная нагрузка до 120 кг
Основные характеристики
- Ширина440 мм
- Глубина480 мм
- Высота780 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Вес3.1 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материалпластик
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасапластик
- Цветсерый
- Страна изготовленияРоссия