Характеристики товара
Описание
Стул Epic отлично подойдет для уличных кафе, ресторанов, мест общего пользования, зон ожиданий, для дачи и домохозяйств. Современный оригинальный дизайн сразу привлекает к себе и позволяет ощутить преимущества эргономичной формы, воплощённой в безупречном стиле. Благодаря применению первичного полипропилена мебель является абсолютно безопасной для человека, а специальные добавки к пластику обеспечивают стойкость к ультрафиолету и любым типам осадков
– стулья можно штабелировать, сохраняя пространство для хранения;
– поверхность стула нейтральна ко всем видам бытовых загрязнителей и легко моется;
– благодаря скрытым рёбрам жёсткости стул остаётся лёгким и прочным одновременно;
– дренажное отверстие по центру стула позволяет экономить время на уборке воды после дождя.
Мебель на ножках из пластика намного дешевле, чем из других материалов, что, несомненно, является большим плюсом. Кроме этого, пластиковые ножки легко моются и неприхотливы к погодным условиям, что что позволяет использовать их на улице в любое время года
Дом — место спокойствия и уюта. И мебель, конечно, должна этому соответствовать. Домашняя мебель может многое о вас сказать. Своим дизайном, фасоном, цветом и материалом она отражает истинную сущность своего владельца
Одно из самых важных преимуществ жесткого сиденья — польза для осанки. Более того, жесткое сиденье легче поддается мытью, так как не требует стирки
Подлокотники выполняют важную функцию — избавляют сидящего, от необходимости держать руки на весу, что значительно уменьшает напряжение мышц рук
Используя стул со спинкой, вы значительно снизите нагрузку на мышцы спины. Удобная форма спинки даст возможность долгое время не менять положения, а эстетика конструкции поднимет настроение.
Сиденье: Жесткое
Объем упаковки: 0.2 м³
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Ширина560 мм
- Вес1,8 кг
- Материал сиденьяпластик
- Цветзеленый