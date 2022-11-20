Товар в корзине. Перейти
СТУЛ EPIC ЗЕЛЕНЫЙ - фото 1СТУЛ EPIC ЗЕЛЕНЫЙ - фото 2

СТУЛ EPIC ЗЕЛЕНЫЙ

14 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории СТУЛ EPIC БЕЛЫЙ
СТУЛ EPIC БЕЛЫЙ
Следующий СТУЛ JULIE ALMA DESIGN ЧЕРНЫЙ
СТУЛ EPIC БЕЛЫЙ

Характеристики товара

Описание

Стул Epic отлично подойдет для уличных кафе, ресторанов, мест общего пользования, зон ожиданий, для дачи и домохозяйств. Современный оригинальный дизайн сразу привлекает к себе и позволяет ощутить преимущества эргономичной формы, воплощённой в безупречном стиле. Благодаря применению первичного полипропилена мебель является абсолютно безопасной для человека, а специальные добавки к пластику обеспечивают стойкость к ультрафиолету и любым типам осадков

– стулья можно штабелировать, сохраняя пространство для хранения;

– поверхность стула нейтральна ко всем видам бытовых загрязнителей и легко моется;

– благодаря скрытым рёбрам жёсткости стул остаётся лёгким и прочным одновременно;

– дренажное отверстие по центру стула позволяет экономить время на уборке воды после дождя.

Мебель на ножках из пластика намного дешевле, чем из других материалов, что, несомненно, является большим плюсом. Кроме этого, пластиковые ножки легко моются и неприхотливы к погодным условиям, что что позволяет использовать их на улице в любое время года

Дом — место спокойствия и уюта. И мебель, конечно, должна этому соответствовать. Домашняя мебель может многое о вас сказать. Своим дизайном, фасоном, цветом и материалом она отражает истинную сущность своего владельца

Одно из самых важных преимуществ жесткого сиденья — польза для осанки. Более того, жесткое сиденье легче поддается мытью, так как не требует стирки

Подлокотники выполняют важную функцию — избавляют сидящего, от необходимости держать руки на весу, что значительно уменьшает напряжение мышц рук

Используя стул со спинкой, вы значительно снизите нагрузку на мышцы спины. Удобная форма спинки даст возможность долгое время не менять положения, а эстетика конструкции поднимет настроение.

Сиденье: Жесткое

Объем упаковки: 0.2 м³

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Ширина560 мм
  • Вес1,8 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Цветзеленый

Похожие товары

Стул БорноНастоящее фото товара Стул Борно, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена
84Хит

Стул Борно

Стул Eames ЧерныйНастоящее фото товара Стул Eames Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 49022
3 190 ₽Оптовая цена
10

Стул Eames Черный

В наличии 100 шт.
Стул Eames БелыйНастоящее фото товара Стул Eames Белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 79038
4 490 ₽Оптовая цена
117Хит

Стул Eames Белый

Стул Eames ЗеленыйНастоящее фото товара Стул Eames Зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 99034
4 490 ₽Оптовая цена
71

Стул Eames Зеленый

Настоящее фото товара Стул Луи Гост Желтый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена
8

Стул Луи Гост Желтый, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
107Хит

Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый

Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
13 290
Оптовая цена
15

Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый

В наличии 8 шт.
Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 6904
8 990 ₽Оптовая цена
33

Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый

В наличии 160 шт.
Стул Victoria Ghost Красный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена
5

Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый

Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
9 990
Оптовая цена
14

Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Чехол 13, произведённого компанией ChiedoCover
от990
5

Чехол 13

Настоящее фото товара Чехол 31, произведённого компанией ChiedoCover
от950
5

Чехол 31

Подушка-чехол 05 на стул КьявариНастоящее фото товара Подушка-чехол 05 на стул Кьявари, произведённого компанией ChiedoCover
от890
6

Подушка-чехол 05 на стул Кьявари

Другие товары из разделапластиковые стулья
Стул FEEL (НА 4 НОЖКАХ)Настоящее фото товара Стул FEEL (НА 4 НОЖКАХ), произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена
13

Стул FEEL (НА 4 НОЖКАХ)

Стул Masters, оранжевыйНастоящее фото товара Стул Masters, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
3 89036
5 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Masters, оранжевый

Настоящее фото товара Стул Рикко желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена
8

Стул Рикко желтый

Стул Moris пластик черныйНастоящее фото товара Стул Moris пластик черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99013
7 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Moris пластик черный

Настоящее фото товара Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 69021
5 890 ₽Оптовая цена
119Хит

Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый

В наличии 14 шт.
Настоящее фото товара Стул Наполеон Золотой, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
14

Стул Наполеон Золотой, пластиковый

Стул Феникс Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Феникс Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 69021
5 890 ₽Оптовая цена
125Хит

Стул Феникс Прозрачный, пластиковый

В наличии 208 шт.