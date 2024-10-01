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Стул Equilibrium Whirl (комплект 2 шт), серый, черный - фото 1 Стул Equilibrium Whirl (комплект 2 шт), серый, черный - фото 2

Стул Equilibrium Whirl (комплект 2 шт), серый, черный

Артикул: CH-066-356
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина520 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота750 мм
  • Материал сиденьябукле
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый

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