Характеристики товара
Описание
Высота: 830 мм
Ширина: 434 мм
Глубина: 408 мм
Штабелируемые: да
Основные характеристики
- Цветоранжевый
Высота: 830 мм
Ширина: 434 мм
Глубина: 408 мм
Штабелируемые: да
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