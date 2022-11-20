Товар в корзине. Перейти
Стул Era T с пюпитром - фото 1

Стул Era T с пюпитром

9 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Аскона
Стул Аскона
Следующий Стул Стандарт с пюпитром
Стул Аскона

Характеристики товара

Описание

Высота: 830 мм

Ширина: 434 мм

Глубина: 408 мм

Штабелируемые: да

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Цветоранжевый

Похожие товары

Стул Хит 20мм с пюпитромНастоящее фото товара Стул Хит 20мм с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
от2 29024
2 990 ₽
91Хит

Стул Хит 20мм с пюпитром

Стул Хит 20мм с пюпитром - золото, шенилл красныйНастоящее фото товара Стул Хит 20мм с пюпитром - золото, шенилл красный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 39021
2 990 ₽
7

Стул Хит 20мм с пюпитром - золото, шенилл красный

Стул Хит 25мм с пюпитромНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
от2 39021
2 990 ₽
10

Стул Хит 25мм с пюпитром

Настоящее фото товара Стул Стандарт с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
4 390
Оптовая цена
13

Стул Стандарт с пюпитром

Стул Изо с пюпитром, красныйНастоящее фото товара Стул Изо с пюпитром, красный, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена
7

Стул Изо с пюпитром, красный

Стул Офисный с пюпитромНастоящее фото товара Стул Офисный с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена
10

Стул Офисный с пюпитром

Стул Хит 25мм с подлокотниками и пюпитромНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками и пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
17

Стул Хит 25мм с подлокотниками и пюпитром

Конференц-стул Дания 25мм с пюпитромНастоящее фото товара Конференц-стул Дания 25мм с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
от2 59026
3 490 ₽
7

Конференц-стул Дания 25мм с пюпитром

Стул Самба с пюпитромНастоящее фото товара Стул Самба с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
от7 490
Оптовая цена
6

Стул Самба с пюпитром

Стул Тренд CTНастоящее фото товара Стул Тренд CT, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590
Оптовая цена
10

Стул Тренд CT

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Опора для стола, D60, произведённого компанией ChiedoCover
2 590
Оптовая цена
7

Опора для стола, D60

Диван БизнесНастоящее фото товара Диван Бизнес, произведённого компанией ChiedoCover
от12 790
6

Диван Бизнес

Тарелка 210 мм Royal Circle 6, 36Настоящее фото товара Тарелка 210 мм Royal Circle 6, 36, произведённого компанией ChiedoCover
от890
Оптовая цена
9

Тарелка 210 мм Royal Circle 6, 36

Тарелка 260 мм Royal Circle 6, 18Настоящее фото товара Тарелка 260 мм Royal Circle 6, 18, произведённого компанией ChiedoCover
от1 290
Оптовая цена
14

Тарелка 260 мм Royal Circle 6, 18

Столешница HPL, прямоугольная, 25 мм Настоящее фото товара Столешница HPL, прямоугольная, 25 мм , произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
14

Столешница HPL, прямоугольная, 25 мм

Настоящее фото товара Обувница Шевалье 3/1, произведённого компанией ChiedoCover
от28 790
Оптовая цена
11

Обувница Шевалье 3/1

Стул прозрачный Allegra, белыйНастоящее фото товара Стул прозрачный Allegra, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 790
Оптовая цена
13

Стул прозрачный Allegra, белый

Другие товары из разделастулья для заседаний
Кресло офисное LIBRA экокожа белыйНастоящее фото товара Кресло офисное LIBRA экокожа белый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 99030
23 990 ₽Оптовая цена
14

Кресло офисное LIBRA экокожа белый

Стул Роза, велюр черный, гобеленНастоящее фото товара Стул Роза, велюр черный, гобелен, произведённого компанией ChiedoCover
от8 690
12

Стул Роза, велюр черный, гобелен

Стул Хит 20мм с пюпитром - алюминиевый каркасНастоящее фото товара Стул Хит 20мм с пюпитром - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 7905
4 990 ₽
7

Стул Хит 20мм с пюпитром - алюминиевый каркас

Настоящее фото товара Стул Изо Хром, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
Оптовая цена
11

Стул Изо Хром

Стул ДжунаНастоящее фото товара Стул Джуна, произведённого компанией ChiedoCover
от11 190
Оптовая цена
6

Стул Джуна