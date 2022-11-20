Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина460 мм
- Высота940 мм
- Глубина420 мм
- Высота посадочного места 470 мм
- Страна изготовленияРоссия
Стул В-1
Стул В-2
Стул Волна, хром
Стул В-630
Стул В-630 Лайт
Стул В-630 Грейс
Стул Дэгни
Стул Дэгни Грэйс
Стул Мирэлла
Стул Мирэлла Лайт
Стул Хит 20мм - антик медь, арш темно-коричневый
Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, коричневый, кожзам красный
Стул Патрик 20мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный
Стул Halmar dariusz, белый
Стул Lazzoli 4100
Стул Диамант пластиковый, золотой
Стул Орегон, золото, корона красная