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Стул Эрик - фото 1

Стул Эрик

8 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Высота940 мм
  • Глубина420 мм
  • Высота посадочного места 470 мм
  • Страна изготовленияРоссия

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