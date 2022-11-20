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              Фотография Стул Эстер от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

              Стул Эстер

              4.2
              Оптовая цена
              2 990 ₽
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              Стул Эстер

              4.2
              2990 ₽
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              Характеристики товара

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              Основные характеристики

              • Высота870 мм
              • Ширина460 мм
              • Глубина620 мм

              Популярные варианты обивки

              NaturalNaturalBrownBrownСтарая розаСтарая роза16163535Синее небоСинее небоДжинсДжинс1111100100КапучиноКапучиноLilacLilacMARVEL CREAMMARVEL CREAMTEMPO 1TEMPO 1Montana 032Montana 032515515BlackBlack0808808072720404
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