Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота820 мм
- Ширина510 мм
- Глубина550 мм
- Вес3.6 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяпластик
Стул Борно
Стул Eames Черный
Стул Eames Белый
Стул Eames Зеленый
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый
Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый
Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый
Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый
Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый
Стул пластиковый Cross, белый
Стул пластиковый Cross, бежевый
Стул пластиковый Cross, темно-серый
Стул пластиковый Cross, черный
Стул Бастер
Стул Tolix Белый глянцевый