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Стул EVOK

Артикул: CH-050-889
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стандартные цвета: серый, белый, черный.

Возможно изготовление в других цветах.

Габариты В*Ш*Г 75*46*50 см
Высота изделия (габарит) 75 см
Ширина изделия (габарит) 46 см
Глубина изделия (габарит) 50 см
Вес брутто изделия 3,7 кг
Разрешенная нагрузка до 120 кг

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Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота750 мм
  • Вес3.7 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материалпластик
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

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