Характеристики товара
Описание
Стандартные цвета: серый, белый, черный.
Возможно изготовление в других цветах.
Габариты В*Ш*Г 75*46*50 см
Высота изделия (габарит) 75 см
Ширина изделия (габарит) 46 см
Глубина изделия (габарит) 50 см
Вес брутто изделия 3,7 кг
Разрешенная нагрузка до 120 кг
Основные характеристики
- Ширина460 мм
- Глубина500 мм
- Высота750 мм
- Вес3.7 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материалпластик
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасапластик
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия