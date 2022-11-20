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Стул Эйфория без драпировки, велюр горчичный, ножки металл - фото 1Стул Эйфория без драпировки, велюр горчичный, ножки металл - фото 2Стул Эйфория без драпировки, велюр горчичный, ножки металл - фото 3Стул Эйфория без драпировки, велюр горчичный, ножки металл - фото 4Стул Эйфория без драпировки, велюр горчичный, ножки металл - фото 5

Стул Эйфория без драпировки, велюр горчичный, ножки металл

6 оценок
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Стол Окленд d1200

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота780 мм
  • Высота до сиденья430 мм
  • Ширина620 мм
  • Обивкавелюр Zizi 33
  • Цветжелтый
  • Материал ножекметалл
  • Страна изготовленияРоссия

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