Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота780 мм
- Высота до сиденья430 мм
- Ширина620 мм
- Обивкавелюр Zizi 33
- Цветжелтый
- Материал ножекметалл
- Страна изготовленияРоссия
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