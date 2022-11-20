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Стул Эйфория велюр, металлические ножки - фото 1Стул Эйфория велюр, металлические ножки - фото 2Стул Эйфория велюр, металлические ножки - фото 3Стул Эйфория велюр, металлические ножки - фото 4Стул Эйфория велюр, металлические ножки - фото 5Стул Эйфория велюр, металлические ножки - фото 6Стул Эйфория велюр, металлические ножки - фото 7Стул Эйфория велюр, металлические ножки - фото 8Стул Эйфория велюр, металлические ножки - фото 9Стул Эйфория велюр, металлические ножки - фото 10Стул Эйфория велюр, металлические ножки - фото 11

Стул Эйфория велюр, металлические ножки

Артикул: CH-050-744
10 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина620 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота780 мм
  • Высота до сиденья430 мм
  • ОбивкаSelesta 44
  • Материалметалл, ткань, дерево
  • Цветсиреневый
  • Страна изготовленияРоссия

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