Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина620 мм
- Глубина700 мм
- Высота780 мм
- Высота до сиденья430 мм
- ОбивкаSelesta 44
- Материалметалл, ткань, дерево
- Цветсиреневый
- Страна изготовленияРоссия
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