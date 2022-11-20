Товар в корзине. Перейти
Стул Эйфория зеленый - фото 1Стул Эйфория зеленый - фото 2Стул Эйфория зеленый - фото 3Стул Эйфория зеленый - фото 4Стул Эйфория зеленый - фото 5Стул Эйфория зеленый - фото 6

Стул Эйфория зеленый

12 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Марк light
Стул Марк light
Следующий Стул Olys, велюр бежевый, ножки металл
Стул Марк light

Характеристики товара

Описание

В основании стула пространственная рама
Каркас стула металл Модель №1 40*20

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота780 мм
  • Высота до сиденья430 мм
  • Ширина620 мм
  • Цветзеленый
  • Страна изготовленияРоссия

Похожие товары

Стул Азия 20мм, кожзам, пэчворкНастоящее фото товара Стул Азия 20мм, кожзам, пэчворк, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990
8

Стул Азия 20мм, кожзам, пэчворк

Стул Азия 20мм, обивка пэчворкНастоящее фото товара Стул Азия 20мм, обивка пэчворк, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990
14

Стул Азия 20мм, обивка пэчворк

Стул Beetle PU бежевыйНастоящее фото товара Стул Beetle PU бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
9 99045
17 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Beetle PU бежевый

В наличии 8 шт.
Стул Элис полубарный светло-серыйНастоящее фото товара Стул Элис полубарный светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 99041
24 990 ₽Оптовая цена
15

Стул Элис полубарный светло-серый

В наличии 9 шт.
Стул Kongsberg, антрацит, экокожа, металлические ножкиНастоящее фото товара Стул Kongsberg, антрацит, экокожа, металлические ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
11

Стул Kongsberg, антрацит, экокожа, металлические ножки

Стул Кроссбэк, деревянный, бирюзовыйНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, деревянный, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
11

Стул Кроссбэк, деревянный, бирюзовый

Стул Kongsberg, Azure, белые ножкиНастоящее фото товара Стул Kongsberg, Azure, белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
15

Стул Kongsberg, Azure, белые ножки

Стул Роза, графит, металлические ножкиНастоящее фото товара Стул Роза, графит, металлические ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от7 79019
9 590 ₽
13

Стул Роза, графит, металлические ножки

Стул Тюльпан, гобелен СовыНастоящее фото товара Стул Тюльпан, гобелен Совы, произведённого компанией ChiedoCover
от9 79011
10 990 ₽
17

Стул Тюльпан, гобелен Совы

Стул Solar, серый велюрНастоящее фото товара Стул Solar, серый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
8

Стул Solar, серый велюр

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Чехол 10, произведённого компанией ChiedoCover
от690
10

Чехол 10

Настоящее фото товара Чехол 07, произведённого компанией ChiedoCover
от790
5

Чехол 07

Чехол 06Настоящее фото товара Чехол 06, произведённого компанией ChiedoCover
от750
5

Чехол 06

Чехол 52 на стул Кьявари, красныйНастоящее фото товара Чехол 52 на стул Кьявари, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от590
13

Чехол 52 на стул Кьявари, красный

Настоящее фото товара Чехол 63 из плотного спандекса, произведённого компанией ChiedoCover
от750
13

Чехол 63 из плотного спандекса

Чехол 01, фиолетовыйНастоящее фото товара Чехол 01, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
490
Оптовая цена
14

Чехол 01, фиолетовый

Чехол 48, серо-голубойНастоящее фото товара Чехол 48, серо-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от490
11

Чехол 48, серо-голубой

Другие товары из разделастулья для общепита
Стул Eames ЧерныйНастоящее фото товара Стул Eames Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 49022
3 190 ₽Оптовая цена
10

Стул Eames Черный

В наличии 100 шт.
Стул Eames БелыйНастоящее фото товара Стул Eames Белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 79038
4 490 ₽Оптовая цена
117Хит

Стул Eames Белый

В наличии 100 шт.