Характеристики товара
Описание
В основании стула пространственная рама
Каркас стула металл Модель №1 40*20
Основные характеристики
- Высота780 мм
- Высота до сиденья430 мм
- Ширина620 мм
- Цветзеленый
- Страна изготовленияРоссия
В основании стула пространственная рама
Каркас стула металл Модель №1 40*20
Стул Азия 20мм, кожзам, пэчворк
Стул Азия 20мм, обивка пэчворк
Стул Beetle PU бежевый
Стул Элис полубарный светло-серый
Стул Kongsberg, антрацит, экокожа, металлические ножки
Стул Кроссбэк, деревянный, бирюзовый
Стул Kongsberg, Azure, белые ножки
Стул Роза, графит, металлические ножки
Стул Тюльпан, гобелен Совы
Стул Solar, серый велюр