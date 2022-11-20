Характеристики товара
Описание
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ!
Стул сиденье эко-кожа (черный), ножки дерево гевея покрашенная под дуб светлый
Дизайнерская разработка знаменитого датского художника Кая Кристиансена. Этот удивительно элегантный стул для жилых и коммерческих помещений сочетает в себе классический и современный материалы. Ножки и основание выполнены из натурального дерева, а спинка и сидение обиты экокожей благородного черного цвета. В результате создан неповторимый предмет интерьера.
В основе конструкции – дерево гевея. Этот тип древесины относят к твердым породам и ставят в один ряд с тиком за прочность и способность выдерживать очень большую нагрузку. Гевея устойчива к перепадам температуры и повышенной влажности, что особенно ценно в условиях российского климата.
Основные характеристики
- Ширина470 мм
- Высота770 мм
- Глубина460 мм
- Вес6.7 кг
- ОбивкаБархатная ткань
- Цветсерый