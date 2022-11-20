Характеристики товара
Описание
Стул «Фаворит»-1 (450*570*970 мм) с резной спинкой очаровывает с первого взгляда. Он станет прекрасным дополнением к дизайну интерьера любого помещения. Цветовая палитра обивки ткани включает в себя множество разнообразных оттенков. Кроме того, вы можете самостоятельно подобрать цвет тонировки дерева.
За счет изготовления из массива, этот предмет интерьера без труда выдерживает повышенную температуру и влажность, что особенно важно при эксплуатации в кухне. Что же касается небольшого веса, то вы с легкостью сможете перемещать стул по дому, задвигать его под стол и обратно.
Основные характеристики
- Высота970 мм
- Ширина450 мм
- Глубина570 мм
- Материал каркасамассив дерева
- Материал сиденьяткань
- Цветбелый