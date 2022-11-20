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Стул Фаворит 1 - фото 1

Стул Фаворит 1

8 оценок
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Стул Фаворит, мятный
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Стул Фаворит, мятный

Характеристики товара

Описание

Стул «Фаворит»-1 (450*570*970 мм) с резной спинкой очаровывает с первого взгляда. Он станет прекрасным дополнением к дизайну интерьера любого помещения. Цветовая палитра обивки ткани включает в себя множество разнообразных оттенков. Кроме того, вы можете самостоятельно подобрать цвет тонировки дерева.

За счет изготовления из массива, этот предмет интерьера без труда выдерживает повышенную температуру и влажность, что особенно важно при эксплуатации в кухне. Что же касается небольшого веса, то вы с легкостью сможете перемещать стул по дому, задвигать его под стол и обратно.

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Основные характеристики

  • Высота970 мм
  • Ширина450 мм
  • Глубина570 мм
  • Материал каркасамассив дерева
  • Материал сиденьяткань
  • Цветбелый

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