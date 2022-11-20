Характеристики товара
Описание
Стул «Фаворит-5» (450*570*970 мм) с декоративным элементом смотрится солидно и нетривиально. Его достоинством является и безопасность, что особенно важно для семей с детьми. За счет мягкого сиденья и мягкой спинки достигается максимальный комфорт!
Прочный и долговечный, стул «Фаворит-5» прослужит вам много лет, не утратив своего очарования и идеального внешнего вида.
Основные характеристики
- Высота970 мм
- Ширина450 мм
- Глубина570 мм
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьяткань
- Цветбежевый