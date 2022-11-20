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Стул Фаворит 5 - фото 1

Стул Фаворит 5

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Характеристики товара

Описание

Стул «Фаворит-5» (450*570*970 мм) с декоративным элементом смотрится солидно и нетривиально. Его достоинством является и безопасность, что особенно важно для семей с детьми. За счет мягкого сиденья и мягкой спинки достигается максимальный комфорт!

Прочный и долговечный, стул «Фаворит-5» прослужит вам много лет, не утратив своего очарования и идеального внешнего вида.

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Основные характеристики

  • Высота970 мм
  • Ширина450 мм
  • Глубина570 мм
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяткань
  • Цветбежевый

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