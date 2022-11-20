Характеристики товара
Описание
Стул «Фаворит» (430*420*916 мм), украшенный орнаментом, создаст неповторимый стиль! Его достоинствами выступают не только мягкое сиденье и спинка, но и оптимальная ширина, глубина – именно этими параметрами определяется комфорт сидящего человека!
Обивка стула изготовлена из ткани повышенной прочности.
Год за годом этот предмет интерьера будет радовать вас безупречным внешним видом, так как речь идет о натуральном массиве дерева, известном своей долговечностью!
Основные характеристики
- Высота916 мм
- Ширина430 мм
- Глубина420 мм
- Материал каркасамассив дерева
- Материал сиденьяткань
- Цветбежевый, зеленый