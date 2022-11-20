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Стул Фаворит, мятный - фото 1

Стул Фаворит, мятный

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Характеристики товара

Описание

Стул «Фаворит» (430*420*916 мм), украшенный орнаментом, создаст неповторимый стиль! Его достоинствами выступают не только мягкое сиденье и спинка, но и оптимальная ширина, глубина – именно этими параметрами определяется комфорт сидящего человека!

Обивка стула изготовлена из ткани повышенной прочности.
Год за годом этот предмет интерьера будет радовать вас безупречным внешним видом, так как речь идет о натуральном массиве дерева, известном своей долговечностью!

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Основные характеристики

  • Высота916 мм
  • Ширина430 мм
  • Глубина420 мм
  • Материал каркасамассив дерева
  • Материал сиденьяткань
  • Цветбежевый, зеленый

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