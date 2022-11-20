Стул Felix черно-белый твид

5 оценок

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Стул Felix черно-белый твид

4.9
18 990 ₽
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Мягкий стул Сиэттл
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Мягкий стул Сиэттл

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота820 мм
  • Ширина550 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяткань

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