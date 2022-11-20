Характеристики товара
Описание
- Материал – рогожка "Melange 612"
- Цвет каркаса – венге
Основные характеристики
- Высота770 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Ширина530 мм
- Глубина620 мм
- Вес6,4 кг
- Цветзеленый
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