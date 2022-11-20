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Стул Fendi, велюр Shangreen grey, органика белая - фото 1Стул Fendi, велюр Shangreen grey, органика белая - фото 2Стул Fendi, велюр Shangreen grey, органика белая - фото 3Стул Fendi, велюр Shangreen grey, органика белая - фото 4Стул Fendi, велюр Shangreen grey, органика белая - фото 5

Стул Fendi, велюр Shangreen grey, органика белая

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Характеристики товара

Описание

Стул Fendi

Ткань велюр Shangreen grey

Каркас бук морилка органика

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Основные характеристики

  • Высота770 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Ширина530 мм
  • Глубина620 мм
  • Вес6,4 кг
  • Цветсерый

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