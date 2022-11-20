Товар в корзине. Перейти
Стул Fendi, велюр Velutto 09, светлый орех - фото 1Стул Fendi, велюр Velutto 09, светлый орех - фото 2Стул Fendi, велюр Velutto 09, светлый орех - фото 3Стул Fendi, велюр Velutto 09, светлый орех - фото 4Стул Fendi, велюр Velutto 09, светлый орех - фото 5Стул Fendi, велюр Velutto 09, светлый орех - фото 6

Стул Fendi, велюр Velutto 09, светлый орех

6 оценокХит продаж
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Следующий Стул Safir, велюр светло-серый
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey

Характеристики товара

Описание

Материал - Velutto 09
Цвет каркаса - светлый орех

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота770 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Ширина530 мм
  • Глубина620 мм
  • Вес6,4 кг

Выполненные заказы

Стул Fendi, велюр Shangreen grey, каркас белая морилка
Стул Fendi, велюр Shangreen grey, каркас белая морилкаСтул Fendi, велюр Shangreen grey, каркас белая морилкаСтул Fendi, велюр Shangreen grey, каркас белая морилкаСтул Fendi, велюр Shangreen grey, каркас белая морилкаСтул Fendi, велюр Shangreen grey, каркас белая морилкаСтул Fendi, велюр Shangreen grey, каркас белая морилка
Подробнее о заказе

Похожие товары

Стул Патрик 20мм с подлокотниками, черный, AfitapНастоящее фото товара Стул Патрик 20мм с подлокотниками, черный, Afitap, произведённого компанией ChiedoCover
от2 59032
3 790 ₽
10

Стул Патрик 20мм с подлокотниками, черный, Afitap

Стул Хит 25мм с подлокотниками, шампань, AfitapНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками, шампань, Afitap, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490
13

Стул Хит 25мм с подлокотниками, шампань, Afitap

Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьемНастоящее фото товара Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьем, произведённого компанией ChiedoCover
от2 89020
3 590 ₽
16

Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьем

Хит 25мм с подлокотниками, орех, шеннил PalmiraНастоящее фото товара Хит 25мм с подлокотниками, орех, шеннил Palmira, произведённого компанией ChiedoCover
от2 89015
3 390 ₽
8

Хит 25мм с подлокотниками, орех, шеннил Palmira

Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркасНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 8904
5 090 ₽
14

Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас

Хит 20мм с подлокотниками - алюминиевый каркасНастоящее фото товара Хит 20мм с подлокотниками - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
9

Хит 20мм с подлокотниками - алюминиевый каркас

Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99011
5 590 ₽
14

Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФ

Настоящее фото товара Стул алюминиевый Бистро - бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
9

Стул алюминиевый Бистро - бежевый

Настоящее фото товара Стул алюминиевый 1201, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
10

Стул алюминиевый 1201

Стул ДжунаНастоящее фото товара Стул Джуна, произведённого компанией ChiedoCover
от11 190
Оптовая цена
6

Стул Джуна

С этим товаром покупают
Стул Милан 2 МРДНастоящее фото товара Стул Милан 2 МРД, произведённого компанией ChiedoCover
от6 190
Оптовая цена
15

Стул Милан 2 МРД

Настоящее фото товара Металлический стул Курт, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
Оптовая цена
13

Металлический стул Курт

Полукресло Шарри, цвет пыльная розаНастоящее фото товара Полукресло Шарри, цвет пыльная роза, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99042
15 390 ₽
14

Полукресло Шарри, цвет пыльная роза

Стул барный Такер со встроенной подушкойНастоящее фото товара Стул барный Такер со встроенной подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
8 990
11

Стул барный Такер со встроенной подушкой

Стул Кроссбэк, светлый орехНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
от5 4902
5 590 ₽
5

Стул Кроссбэк, светлый орех

В наличии 50 шт.
Кресло-мешок Австралия, велюрНастоящее фото товара Кресло-мешок Австралия, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена
9

Кресло-мешок Австралия, велюр

Стул PisaНастоящее фото товара Стул Pisa, произведённого компанией ChiedoCover
16 890
Оптовая цена
14

Стул Pisa

Настоящее фото товара Стул Kenner 101М, венге/бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 860
Оптовая цена
6

Стул Kenner 101М, венге/бежевый

Стул TEDDY BASSAНастоящее фото товара Стул TEDDY BASSA, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена
15

Стул TEDDY BASSA

Стол Франк 160 График, стекло/ дуб галифакс, черныйНастоящее фото товара Стол Франк 160 График, стекло/ дуб галифакс, черный, произведённого компанией ChiedoCover
51 900
Оптовая цена
15

Стол Франк 160 График, стекло/ дуб галифакс, черный

Другие товары из разделапо моделям
Кресло офисное LIBRA экокожа белыйНастоящее фото товара Кресло офисное LIBRA экокожа белый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 99030
23 990 ₽Оптовая цена
14

Кресло офисное LIBRA экокожа белый

В наличии 45 шт.
Пластиковый барный стул ЭвансНастоящее фото товара Пластиковый барный стул Эванс, произведённого компанией ChiedoCover
3 390
Оптовая цена
11

Пластиковый барный стул Эванс

Стул Chic кварцевыйНастоящее фото товара Стул Chic кварцевый, произведённого компанией ChiedoCover
8 300
Оптовая цена
8

Стул Chic кварцевый

В наличии 384 шт.
Стул Chic крем-брюлеНастоящее фото товара Стул Chic крем-брюле, произведённого компанией ChiedoCover
9 300
Оптовая цена
14

Стул Chic крем-брюле

В наличии 207 шт.
Стул Chic шоколадныйНастоящее фото товара Стул Chic шоколадный, произведённого компанией ChiedoCover
8 300
Оптовая цена
15

Стул Chic шоколадный

В наличии 30 шт.