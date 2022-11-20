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Стул Феникс Желтый, пластиковый

8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Материал: поликарбонат

Высота: 92 см

Ширина: 40 см

Глубина: 41 см

Нагрузка: до 150 кг

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Основные характеристики

  • Цветжелтый

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