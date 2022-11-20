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Стул Ferno с мягким сиденьем и мягкой спинкой на каретной стяжке - фото 1

Стул Ferno с мягким сиденьем и мягкой спинкой на каретной стяжке

8 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1030 мм
  • Ширина490 мм
  • Глубина400 мм
  • Материал каркасабук, дерево
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.29 м3
  • Вес упаковки14 кг

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