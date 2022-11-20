Стул Фейвори

8 оценок

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Стул Фейвори

5
16 900 ₽
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Стул Битта
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Стул барный Фейвори

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота855 мм
  • Ширина490 мм
  • Глубина490 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяэкокожа

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