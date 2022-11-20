Фотография Стул Фрак, белый от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Стул Фрак, белый

4.4
Оптовая цена
от 2 290 ₽
При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стул Фрак, белый
Стул Фрак, белый
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Стул Фрак, белый

4.4
2290 ₽
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Стул Фрак, синий
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Стул Фрак, желтый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Ширина400 мм
  • Глубина440 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяпластик
  • Цветбелый

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