Фотография Стул Фрак, синий от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Стул Фрак, синий

4.1
Оптовая цена
от 2 290 ₽
При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стул Фрак, синий
Стул Фрак, синий
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Стул Фрак, синий

4.1
2290 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Ширина400 мм
  • Глубина440 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяпластик
  • Цветсиний

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