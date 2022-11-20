Фотография Стул Field темно-серый от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Стул Field темно-серый

4.6
Оптовая цена
от 8 950 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стул Field темно-серый
Стул Field темно-серый
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Стул Field темно-серый

4.6
8950 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Глубина590 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Вес9.9 кг
  • Ширина490 мм
  • Материал сиденьяткань
  • Высота880 мм

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