Фотография Стул Field темно-зеленый от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Стул Field темно-зеленый

4.6
Оптовая цена
от 10 750 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стул Field темно-зеленый
Стул Field темно-зеленый
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Стул Field темно-зеленый

4.6
10750 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Глубина590 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Вес9.9 кг
  • Ширина490 мм
  • Материал сиденьяткань
  • Высота880 мм

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