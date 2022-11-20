Характеристики товара
Описание
Заказы на данную модель принимаются кратно 2 шт.
Основные характеристики
- Ширина480 мм
- Глубина420 мм
- Высота1040 мм
- ОбивкаЗамша Berlin
- Наполнительпоролон
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый
- Страна изготовленияРоссия
Заказы на данную модель принимаются кратно 2 шт.
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