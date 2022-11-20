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Стул Fiero

Артикул: CH-051-604
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Заказы на данную модель принимаются кратно 2 шт.

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Основные характеристики

  • Ширина480 мм
  • Глубина420 мм
  • Высота1040 мм
  • ОбивкаЗамша Berlin
  • Наполнительпоролон
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия

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