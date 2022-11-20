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Стул Fill

Артикул: CH-051-012
8 оценок
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Стул Laki, велюр синий

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота810 мм
  • Глубина сиденья480 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Обивкавелюр Velutto 38
  • Материал каркасабук
  • Цветкрасный, черный
  • Страна изготовленияРоссия

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