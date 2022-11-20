Товар в корзине. Перейти
Стул Fill, велюр красный, ножки бук - фото 1Стул Fill, велюр красный, ножки бук - фото 2Стул Fill, велюр красный, ножки бук - фото 3Стул Fill, велюр красный, ножки бук - фото 4Стул Fill, велюр красный, ножки бук - фото 5Стул Fill, велюр красный, ножки бук - фото 6Стул Fill, велюр красный, ножки бук - фото 7Стул Fill, велюр красный, ножки бук - фото 8Стул Fill, велюр красный, ножки бук - фото 9Стул Fill, велюр красный, ножки бук - фото 10Стул Fill, велюр красный, ножки бук - фото 11

Стул Fill, велюр красный, ножки бук

Артикул: CH-051-012
8 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул раскладной Clack, красный
Стул раскладной Clack, красный
Следующий Стул складной Мармарис, бежевый
Стул раскладной Clack, красный

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота810 мм
  • Глубина сиденья480 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Обивкавелюр Velutto 38
  • Материал каркасабук
  • Цветкрасный, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Фото с производства

Фотография товара Стул Fill, велюр красный, ножки бук от компании ChiedoCover.Фотография товара Стул Fill от компании ChiedoCover.
Смотреть все

Похожие товары

Настоящее фото товара Стул Мягкий Лотос, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена

Стул Мягкий Лотос

81
Настоящее фото товара Стул мягкий каркас хром синий, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена

Стул мягкий каркас хром синий

61
Настоящее фото товара Стул мягкий каркас хром коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена

Стул мягкий каркас хром коричневый

68
Стул мягкий каркас хром серыйНастоящее фото товара Стул мягкий каркас хром серый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена

Стул мягкий каркас хром серый

76
Настоящее фото товара Стул мягкий каркас хром олива, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена

Стул мягкий каркас хром олива

61
Стул мягкий Мартин темно-серая ткань ножки черныеНастоящее фото товара Стул мягкий Мартин темно-серая ткань ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от17 390
Оптовая цена

Стул мягкий Мартин темно-серая ткань ножки черные

89
Стул Fill, рогожка зеленая, ножки букНастоящее фото товара Стул Fill, рогожка зеленая, ножки бук, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390

Стул Fill, рогожка зеленая, ножки бук

64

С этим товаром покупают

Кресло Swan, голубойНастоящее фото товара Кресло Swan, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от26 990
Оптовая цена

Кресло Swan, голубой

85
В наличии 1 шт.
Стол Лайт, складной с подстаканником, светлое дерево/ белыйНастоящее фото товара Стол Лайт, складной с подстаканником, светлое дерево/ белый, произведённого компанией ChiedoCover
1 590
Оптовая цена

Стол Лайт, складной с подстаканником, светлое дерево/ белый

89
В наличии 151 шт.
Стол деревянный Сайрус молочныйНастоящее фото товара Стол деревянный Сайрус молочный, произведённого компанией ChiedoCover
от27 550
Оптовая цена

Стол деревянный Сайрус молочный

39
В наличии 7 шт.
Зеркало в раме ФлоренсНастоящее фото товара Зеркало в раме Флоренс, произведённого компанией ChiedoCover
от30 890
Оптовая цена

Зеркало в раме Флоренс

36
В наличии 20 шт.
Кресло Кэнди велюр пыльно-розовыйНастоящее фото товара Кресло Кэнди велюр пыльно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от29 990
Оптовая цена

Кресло Кэнди велюр пыльно-розовый

78
В наличии 1 шт.
Распродажа
Стул обеденный Viva кофейный x2Настоящее фото товара Стул обеденный Viva кофейный x2, произведённого компанией ChiedoCover
от19 98030
28 490 ₽Оптовая цена

Стул обеденный Viva кофейный x2

54
В наличии 12 шт.
Стол обеденный OxvilleНастоящее фото товара Стол обеденный Oxville, произведённого компанией ChiedoCover
от17 790
Оптовая цена

Стол обеденный Oxville

43
В наличии 88 шт.
Стул барный Ольхан, синий велюр, цвет основания черныйНастоящее фото товара Стул барный Ольхан, синий велюр, цвет основания черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
Оптовая цена

Стул барный Ольхан, синий велюр, цвет основания черный

11
В наличии 30 шт.
New
Стол Тор, квадратный, дуб светлыйНастоящее фото товара Стол Тор, квадратный, дуб светлый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 690
Оптовая цена

Стол Тор, квадратный, дуб светлый

6
В наличии 11 шт.
New
Кресло EP-300 Ткань ЧерныйНастоящее фото товара Кресло EP-300 Ткань Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена

Кресло EP-300 Ткань Черный

10
В наличии 112 шт.

Товар в корзине

Стул Fill, велюр красный, ножки бук
Стул Fill, велюр красный, ножки бук
от 7 390
В корзине

С этим товаром покупают

Кресло Swan, голубойНастоящее фото товара Кресло Swan, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от26 990
Оптовая цена

Кресло Swan, голубой

85
В наличии 1 шт.
Стол Лайт, складной с подстаканником, светлое дерево/ белыйНастоящее фото товара Стол Лайт, складной с подстаканником, светлое дерево/ белый, произведённого компанией ChiedoCover
1 590
Оптовая цена

Стол Лайт, складной с подстаканником, светлое дерево/ белый

89
В наличии 151 шт.
Стол деревянный Сайрус молочныйНастоящее фото товара Стол деревянный Сайрус молочный, произведённого компанией ChiedoCover
от27 550
Оптовая цена

Стол деревянный Сайрус молочный

39
В наличии 7 шт.
Зеркало в раме ФлоренсНастоящее фото товара Зеркало в раме Флоренс, произведённого компанией ChiedoCover
от30 890
Оптовая цена

Зеркало в раме Флоренс

36
В наличии 20 шт.