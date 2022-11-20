Товар в корзине. Перейти
Стул Филл, зеленый - фото 1

Стул Филл, зеленый

Артикул: CH-051-080
13 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Филл, синий
Стул Филл, синий
Следующий Стул Бревик, синяя ткань, черный каркас
Стул Филл, синий

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина480 мм
  • Высота790 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьявельвет
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый, зеленый
  • Страна изготовленияКитай

Похожие товары

Распродажа
Стул Solar, желтый, ножки металлНастоящее фото товара Стул Solar, желтый, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover
от5 59014
6 490 ₽
85

Стул Solar, желтый, ножки металл

Распродажа
Стул Роза, велюр сирень,белые ножкиНастоящее фото товара Стул Роза, велюр сирень,белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от8 19021
10 290 ₽
56

Стул Роза, велюр сирень,белые ножки

Распродажа
Столовая группа, стол Бейз, стулья КивиНастоящее фото товара Столовая группа, стол Бейз, стулья Киви, произведённого компанией ChiedoCover
от35 1901
35 490 ₽
48

Столовая группа, стол Бейз, стулья Киви

Стул Кьявари Bride пластик белыйНастоящее фото товара Стул Кьявари Bride пластик белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена
324

Стул Кьявари Bride пластик белый

Распродажа
Стул Field пластик белыйНастоящее фото товара Стул Field пластик белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99034
8 990 ₽Оптовая цена
34

Стул Field пластик белый

В наличии 66 шт.
Распродажа
Стул Field пластик темно-бирюзовыйНастоящее фото товара Стул Field пластик темно-бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99034
8 990 ₽Оптовая цена
30

Стул Field пластик темно-бирюзовый

В наличии 2 шт.
Распродажа
Стул Field пластик черныйНастоящее фото товара Стул Field пластик черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99034
8 990 ₽Оптовая цена
34

Стул Field пластик черный

В наличии 70 шт.
Распродажа
Стул Lady пластик белыйНастоящее фото товара Стул Lady пластик белый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99031
9 990 ₽Оптовая цена
35

Стул Lady пластик белый

В наличии 117 шт.
Распродажа
Стул Lady пластик коричневыйНастоящее фото товара Стул Lady пластик коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99031
9 990 ₽Оптовая цена
32

Стул Lady пластик коричневый

В наличии 85 шт.
Распродажа
Стул Lady пластик серо-зеленыйНастоящее фото товара Стул Lady пластик серо-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99031
9 990 ₽Оптовая цена
32

Стул Lady пластик серо-зеленый

В наличии 103 шт.

С этим товаром покупают

Распродажа
Стул Кьявари Красное дерево, деревянныйНастоящее фото товара Стул Кьявари Красное дерево, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
3 99017
4 790 ₽Оптовая цена
340

Стул Кьявари Красное дерево, деревянный

Стул Кьявари деревянный с цветной подушкой, ЗолотоНастоящее фото товара Стул Кьявари деревянный с цветной подушкой, Золото, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
337

Стул Кьявари деревянный с цветной подушкой, Золото

Настоящее фото товара Стул Halmar dariusz, дуб медовый, произведённого компанией ChiedoCover
11 290
Оптовая цена
33

Стул Halmar dariusz, дуб медовый

Распродажа
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - серебро, корона красная, произведённого компанией ChiedoCover
от1 69026
2 280 ₽
50

Стул Хит 25мм - серебро, корона красная

Распродажа
Стул Барбара NEW велюр пыльно-розовыйНастоящее фото товара Стул Барбара NEW велюр пыльно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 59061
13 990 ₽Оптовая цена
54

Стул Барбара NEW велюр пыльно-розовый

В наличии 32 шт.
Обеденный стул Чико, шоколадныйНастоящее фото товара Обеденный стул Чико, шоколадный, произведённого компанией ChiedoCover
5 190
Оптовая цена
58

Обеденный стул Чико, шоколадный

В наличии 31 шт.
Распродажа
Стул Oliver Square велюр темно-серыйНастоящее фото товара Стул Oliver Square велюр темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 79041
7 990 ₽Оптовая цена
79

Стул Oliver Square велюр темно-серый

В наличии 122 шт.

Другие товары из раздела стулья для дома

Распродажа
Стул Тони, аквамарин / белый вельвет, белые ножкиНастоящее фото товара Стул Тони, аквамарин / белый вельвет, белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от7 5906
7 990 ₽
53

Стул Тони, аквамарин / белый вельвет, белые ножки

Распродажа
Стул Мила, светло серая экокожа, черные ножкиНастоящее фото товара Стул Мила, светло серая экокожа, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от8 5909
9 390 ₽
60

Стул Мила, светло серая экокожа, черные ножки

Стул Fill, рогожкаНастоящее фото товара Стул Fill, рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от7 290
64

Стул Fill, рогожка