Характеристики товара
Описание
Сиденье обито велюром черного цвета с лицевой стороны и тканью с рисунком "гусиная лапка" в черно-белых тонах с задней стороны спинки.
Ножки стула - металл черного цвета, D38 mm.
Упакован - 2 шт./1 кор.
Вес брутто: 16
Объем: 0,21
Основные характеристики
- Высота830 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Ширина510 мм
- Глубина540 мм
- Вес7.750 кг
- Материал каркасаметалл
- Обивкавелюр
- Цветбелый, черный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Объём упаковки0.21 м3
- Вес упаковки16 кг