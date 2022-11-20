Товар в корзине. Перейти
Стул Flavour черный - фото 1Стул Flavour черный - фото 2Стул Flavour черный - фото 3

Стул Flavour черный

9 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Tariq, оливковый, дер. ножки
Стул Tariq, оливковый, дер. ножки
Следующий Стул Padova мятный
Стул Tariq, оливковый, дер. ножки

Характеристики товара

Описание

Сиденье обито велюром черного цвета с лицевой стороны и тканью с рисунком "гусиная лапка" в черно-белых тонах с задней стороны спинки.

Ножки стула - металл черного цвета, D38 mm.

Упакован - 2 шт./1 кор.

Вес брутто: 16
Объем: 0,21

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота830 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Ширина510 мм
  • Глубина540 мм
  • Вес7.750 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкавелюр
  • Цветбелый, черный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Объём упаковки0.21 м3
  • Вес упаковки16 кг

Похожие товары

Настоящее фото товара Столовая группа на 6 персон, синяя, произведённого компанией ChiedoCover
21 390
Оптовая цена
13

Столовая группа на 6 персон, синяя

Столовая группа на 2 персоныНастоящее фото товара Столовая группа на 2 персоны, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена
8

Столовая группа на 2 персоны

Настоящее фото товара Столовая группа, произведённого компанией ChiedoCover
3 890
Оптовая цена
12

Столовая группа

Диван угловой БостонНастоящее фото товара Диван угловой Бостон, произведённого компанией ChiedoCover
от20 990
Оптовая цена
13

Диван угловой Бостон

Чехол 44Настоящее фото товара Чехол 44, произведённого компанией ChiedoCover
от890
5

Чехол 44

Чехол 45Настоящее фото товара Чехол 45, произведённого компанией ChiedoCover
690
Оптовая цена
15

Чехол 45

Настоящее фото товара Куверт Журавинка на 2 прибора, произведённого компанией ChiedoCover
140
Оптовая цена
7

Куверт Журавинка на 2 прибора

Настоящее фото товара Скамья "Лидер 8", 1200 x 300, орех, каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 690
10

Скамья "Лидер 8", 1200 x 300, орех, каркас черный

Настоящее фото товара Скамья "Лидер 8", 1200 x 300, венге, каркас бронза, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
15

Скамья "Лидер 8", 1200 x 300, венге, каркас бронза

Настоящее фото товара Скамья "Лидер 8", 1200x300, бук, каркас золото, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
15

Скамья "Лидер 8", 1200x300, бук, каркас золото

Популярные варианты обивки

Стул Flavour черный - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Стул Flavour черный - обивка в цвете 0909
Стул Flavour черный - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Стул Flavour черный - обивка в цвете LilacLilac
Стул Flavour черный - обивка в цвете WhiteWhite
Стул Flavour черный - обивка в цвете CreamCream
Стул Flavour черный - обивка в цвете 666666
Стул Flavour черный - обивка в цвете 0404
Стул Flavour черный - обивка в цвете ecruecru
Стул Flavour черный - обивка в цвете chocolatechocolate
Стул Flavour черный - обивка в цвете 1414
Стул Flavour черный - обивка в цвете 88
Стул Flavour черный - обивка в цвете 4141
Стул Flavour черный - обивка в цвете 2626
Смотреть полный каталог обивок
Другие товары из разделаподборки
Стул Эвита темно-серыйНастоящее фото товара Стул Эвита темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 99042
23 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Эвита темно-серый

В наличии 70 шт.
Стул Эвита мятныйНастоящее фото товара Стул Эвита мятный, произведённого компанией ChiedoCover
от13 99042
23 990 ₽Оптовая цена
127Хит

Стул Эвита мятный

В наличии 19 шт.
Стул Эвита зеленыйНастоящее фото товара Стул Эвита зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 99038
23 990 ₽Оптовая цена
8

Стул Эвита зеленый

В наличии 20 шт.
Настоящее фото товара Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона, произведённого компанией ChiedoCover
от3 59011
3 990 ₽
5

Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона

Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона краснаяНастоящее фото товара Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная, произведённого компанией ChiedoCover
от1 49027
2 040 ₽
12

Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Столовая группа 09, произведённого компанией ChiedoCover
4 390
Оптовая цена
14

Столовая группа 09

Настоящее фото товара Столовая группа 10, произведённого компанией ChiedoCover
4 390
Оптовая цена
16

Столовая группа 10

Настоящее фото товара Столовая группа 11, произведённого компанией ChiedoCover
4 590
Оптовая цена
7

Столовая группа 11

Подушка верблюжья шерсть люксНастоящее фото товара Подушка верблюжья шерсть люкс, произведённого компанией ChiedoCover
от1 290
Оптовая цена
6

Подушка верблюжья шерсть люкс

Подушка бамбук классика цветнаяНастоящее фото товара Подушка бамбук классика цветная, произведённого компанией ChiedoCover
от890
Оптовая цена
10

Подушка бамбук классика цветная

Настоящее фото товара Столик для холла Твинс, произведённого компанией ChiedoCover
5 390
Оптовая цена
5

Столик для холла Твинс

Настоящее фото товара Настольная лампа Maryland, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена
10

Настольная лампа Maryland

В наличии 50 шт.
Настоящее фото товара Гирлянда из лампочек Ретро Стиль, 20 дымчатых ламп, теплые белые, произведённого компанией ChiedoCover
4 590
Оптовая цена
6

Гирлянда из лампочек Ретро Стиль, 20 дымчатых ламп, теплые белые

Светодиодная гирлянда Лампочки Ютта на батарейках, 10 теплых белых лампНастоящее фото товара Светодиодная гирлянда Лампочки Ютта на батарейках, 10 теплых белых ламп, произведённого компанией ChiedoCover
1 590
Оптовая цена
5

Светодиодная гирлянда Лампочки Ютта на батарейках, 10 теплых белых ламп