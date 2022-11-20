Фотография Стул Flood темно-зеленый от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Стул Flood темно-зеленый

4.6
Оптовая цена
от 11 750 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стул Flood темно-зеленый
Стул Flood темно-зеленый
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Стул Flood темно-зеленый

4.6
11750 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Глубина630 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Ширина610 мм
  • Вес8.8 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Высота860 мм

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