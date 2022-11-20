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Стул Флора, итальянский орех - фото 1Стул Флора, итальянский орех - фото 2

Стул Флора, итальянский орех

12 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1010 мм
  • Ширина520 мм
  • Глубина580 мм
  • Материал каркасамассив дерева
  • Обивкаткань
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Вес упаковки8 кг

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