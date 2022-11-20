Стул Flower, латте

7 оценок

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Стул Flower, латте

4.6
7 600 ₽
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Предыдущий товар в категории Стул Flower, серый
Стул Flower, серый
Следующий Стул Flower, розовый
Стул Flower, розовый

Характеристики товара

Описание

Количество шт. в упаковке/ мест: 2 шт/ 1 кор

Вес брутто: 6.6

Объем: 0.11

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Основные характеристики

  • Цветкоричневый
  • Высота900 мм
  • Ширина510 мм
  • Глубина630 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр

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