Стул Flower, розовый микрофибра/ черный каркас

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота900 мм
  • Высота до сиденья500 мм
  • Ширина510 мм
  • Глубина630 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветрозовый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

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