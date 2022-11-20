Фотография Стул Forest Grey от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Стул Forest Grey

4.7
Оптовая цена
от 12 750 ₽
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Стул Forest Grey
Стул Forest Grey
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Стул Forest Grey

4.7
12750 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Глубина620 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Ширина600 мм
  • Вес11.9 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Высота820 мм

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