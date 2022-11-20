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Стул Форум красный

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Стул Форум синий

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1020 мм
  • Ширина470 мм
  • Глубина530 мм
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Цветкрасный, серебряный

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